ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОЧИНИТЬ РАССКАЗ К ПОСЛОВИЦЕ ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС УМОЛЯЮ
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОЧИНИТЬ РАССКАЗ К ПОСЛОВИЦЕ ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС УМОЛЯЮ
Ответ(ы):
Гость:
Когда я была совсем маленькой, мама привела меня в школу. Было очень весело, меня все поздравляли, что я стала первоклассницей! Мама купила мне все новое: красивый рюкзак, тетради, ручки, карандаши, пенал. Учительница на уроке рассказывала мне много интересного, потом меня забрала мама, и пошли гулять в парк. Там было очень красиво, весело, я каталась на каруселях, кормила белочек, собирала листья. Я не хотела уходить домой, но мама меня сказала "Делу - время, потехе - час". Я спросила, что это такое? И мама мне ответила, что есть такая пословица, означает, что надо не только отдыхать и развлекаться, но и заниматься делом. Я уже школьница, и мое дело сейчас - это учиться. Поэтому пора идти домой и браться за уроки. Вот так я узнала новую для себя пословицу.
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