Составить сказ со словосочетанием1:геаграфичная карта.2 цикавае апавяданне.
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Составить сказ со словосочетанием1:геаграфичная карта.2 цикавае апавяданне.
Ответ(ы):
Гость:
На маім стале ляжала новая, цікавая геаграфічная карта. Падчас зімовых школьных вакацыяў я прачытаў вельмі цікавае апавяданне.
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