На что делится лексика?

Русский язык
На что делится лексика?
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Диалектизмы,професионализмы и жаргонная лексика
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