Решить цепочку: Mg⇒MgO⇒MgCl⇒MgCO⇒MgSO⇒Mg(OH)⇒MgO

Химия
Решить цепочку: Mg⇒MgO⇒MgCl⇒MgCO⇒MgSO⇒Mg(OH)⇒MgO
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Господи) вот смотри Mg-исходно в-во  а дальше Mg+O=MgO ну кароче дальше прибавляешь то,что добавлено в бинарное соединение,уравниваешь и цепь посчитана)
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