Помогите!!! Решить задачу цена карамели -75 р.,а цена шоколадных конфет-225р. За 1 кг. На сколько процентов шоколадные конфеты дороже карамели? На сколько процентов карамель дешевле шоколадных конфет?

Математика

Помогите!!! Решить задачу цена карамели -75 р.,а цена шоколадных конфет-225р. За 1 кг. На сколько процентов шоколадные конфеты дороже карамели? На сколько процентов карамель дешевле шоколадных конфет?

Автор: Гость