Помогите!!! Решить задачу цена карамели -75 р.,а цена шоколадных конфет-225р. За 1 кг. На сколько процентов шоколадные конфеты дороже карамели? На сколько процентов карамель дешевле шоколадных конфет?
Математика
Помогите!!! Решить задачу цена карамели -75 р.,а цена шоколадных конфет-225р. За 1 кг. На сколько процентов шоколадные конфеты дороже карамели? На сколько процентов карамель дешевле шоколадных конфет?
Ответ(ы):
Гость:
а) 225 - 100%, 75 = x%, 7500/225= 33.333%, 100-33.333 = 66.667%б) 225 - 75 = 150, 150/75 = 200%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением
Математика
В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке....
Математика
Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.