В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке. расписных шкатулок привезли на 448 штук меньше, чем резных. сколько шкатулок ка...

Математика

В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке. расписных шкатулок привезли на 448 штук меньше, чем резных. сколько шкатулок каждого вида привезли в магазин?

Автор: Гость