В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке. расписных шкатулок привезли на 448 штук меньше, чем резных. сколько шкатулок ка...

Математика
В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке. расписных шкатулок привезли на 448 штук меньше, чем резных. сколько шкатулок каждого вида привезли в магазин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15-8=7 - на столько меньше привнзли расписных в этих 7- ми коробкпх -448 шкатулок 448:7=64 - шкатулок в одной коробке 64*15=960 - резных шкатулок всего 64*8=512 - расписных шкатулок Ответ: думаю сама напишешь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как переводить км/ч в м/с?(Переведите 3,6 км/ч в м/с).Заранее спасибо))))
Ответить
Математика
Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.
Ответить
Английский язык
Переведите пжл текст Shetland knitwear Очень надо на завтра ✨✨
Ответить
Математика
Решите уравнения: 1) (х+2 3/7):3 2/7=4/5 2) (у-2/15):1 5/6=2 1/5 3) (1 1/4+) : 1 4/5-1/3=1/2
Ответить
Математика
Сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после етого ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за скол...
Ответить