В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке. расписных шкатулок привезли на 448 штук меньше, чем резных. сколько шкатулок ка...
Математика
В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке. расписных шкатулок привезли на 448 штук меньше, чем резных. сколько шкатулок каждого вида привезли в магазин?
Ответ(ы):
Гость:
15-8=7 - на столько меньше привнзли расписных в этих 7- ми коробкпх -448 шкатулок 448:7=64 - шкатулок в одной коробке 64*15=960 - резных шкатулок всего 64*8=512 - расписных шкатулок Ответ: думаю сама напишешь)
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