После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением
Математика
После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением
Ответ(ы):
Гость:
Х-23=5+8 х-23=13 х=23+13 х=36
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