После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением

Математика
После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-23=5+8 х-23=13 х=23+13 х=36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин подарки привезли 8 коробок с расписными шкатулками и 15 коробок с резными шкатулками, с одинаковым количеством шкатулок в каждой коробке....
Ответить
Математика
Как переводить км/ч в м/с?(Переведите 3,6 км/ч в м/с).Заранее спасибо))))
Ответить
Математика
Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.
Ответить
Английский язык
Переведите пжл текст Shetland knitwear Очень надо на завтра ✨✨
Ответить
Математика
Решите уравнения: 1) (х+2 3/7):3 2/7=4/5 2) (у-2/15):1 5/6=2 1/5 3) (1 1/4+) : 1 4/5-1/3=1/2
Ответить