После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением

Математика

После того как из класса вышли 23 учащихся,там остались 5 девочек и 8 мальчиков .Сколько учащихся было в классе?реши уравнением

Автор: Гость