Что такое раздробленность?
История
Что такое раздробленность?
Ответ(ы):
Гость:
Это типа что от одного большого госудрства отделялись некоторые общества кусочки что бы создать небольшие государства. Как-то так. это из истории тогда это не согласованость областей или городов в определенной стране это происходит если нет центральнои власти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Литература
Математика
Помогите!!! Решить задачу цена карамели -75 р.,а цена шоколадных конфет-225р. За 1 кг. На сколько процентов шоколадные конфеты дороже карамели? На ...