Что такое раздробленность?

История
Что такое раздробленность?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это типа что от одного большого госудрства отделялись некоторые общества кусочки что бы создать небольшие государства. Как-то так. это из истории  тогда это не согласованость областей или городов в определенной стране это происходит если нет центральнои власти
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