ПОМОГИТЕ!! Дам 20 балов. 249. Распределите слова в четыре группы. Следит,загадка,овраг,оттянули,запрещали,беседка,бросают,звонок,улыбка, оглянулись,ниткий,клейка,ненастный,сердце,здравствуй,праздничный,скрипка, пастбище,сча...

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ПОМОГИТЕ!! Дам 20 балов. 249. Распределите слова в четыре группы. Следит,загадка,овраг,оттянули,запрещали,беседка,бросают,звонок,улыбка, оглянулись,ниткий,клейка,ненастный,сердце,здравствуй,праздничный,скрипка, пастбище,счастливый,участник,палатка,известный,чувствовать. ДАМ 20 БАЛОВ!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 следит оттянули запрещали бросаю оглинулись чуствовать 2загадка беседка звонок улыбка ниткий клейка серце скрипка пастбище палатка 3овраг участник 4ненастный праздничный
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