Какие государственные органы по закону является гарантом соблюдения прав челове??а и гражданина?
Право
Какие государственные органы по закону является гарантом соблюдения прав челове??а и гражданина?
Ответ(ы):
Гость:
Согласно Конституции Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства, а их гарантом является Президент Российской Федерации как глава государства .
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