В каждой группе слов с непроизносимыми согласными в корне найди проверочное слов?? и подчеркни его. 1. известие, вестник, известный 2. честный, нечестно, честь 3. здравствовать, здравый, здравствуй.

Русский язык
В каждой группе слов с непроизносимыми согласными в корне найди проверочное слов?? и подчеркни его. 1. известие, вестник, известный 2. честный, нечестно, честь 3. здравствовать, здравый, здравствуй.
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