Даю 20 баллов! Объясните что такое глазомерная съемка!

География
Даю 20 баллов! Объясните что такое глазомерная съемка!
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