Прилагательное и причастия различия с примерами словосочетаний
Русский язык
Прилагательное и причастия различия с примерами словосочетаний
Ответ(ы):
Гость:
Красивый - прилагательное (красивый велосипед) приехавший - причастие (приехавший пассажир)ъ причастие - характеристика предмета по его действию, а прилагательное- просто характеристика предмета
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