От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. Почему? увидеть засеять приехать заместить обещать овеять заклеить увешать замешат...

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От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. Почему? увидеть засеять приехать заместить обещать овеять заклеить увешать замешать замесить возвратить расколоть бросить исправить победить перевести обидеть разбить углубить почистить отпеть перевезти

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