От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. Почему? увидеть засеять приехать заместить обещать овеять заклеить увешать замешат...
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От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. Почему? увидеть засеять приехать заместить обещать овеять заклеить увешать замешать замесить возвратить расколоть бросить исправить победить перевести обидеть разбить углубить почистить отпеть перевезти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидеть- увиденный Засеять - засеянный Заместить замещённый Обещать- обещанный Овеять- овеянный Заклеить- заклеенный Увешать - увешанный Замешать - замешанный Замесить - замешенный Возвратить - возвращенный Расколоть - расколотый Бросить -брошенный Исправить - исправленный Победить - побеждённый Перевести - переведённый Обидеть - обиженный Разбить - разбитый Углубить - углублённый Почистить - почищенный Отпеть - отпетый Перевезти - перевезённый ПРИЕХАТЬ-СТРАДАТЕЛЬНОГО ПРИЧАСТИЯ НЕТ, ПОТОМУ ЧТО СЛОВО 'ПРИЕХАТЬ' НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА.
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