От данных имен существительных образуйте однокоренные имена прилагательные с не??роизнлсимой или парной по глухости-звонкости согласной в корне слова. город-... дети-... ярость-... грусть-... несчастье-... нечастье-... капуста...

Русский язык
От данных имен существительных образуйте однокоренные имена прилагательные с не??роизнлсимой или парной по глухости-звонкости согласной в корне слова. город-... дети-... ярость-... грусть-... несчастье-... нечастье-... капуста-... уста-... честь-... лесть-... ------- Помогите ;с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город-.городской дети-.детский ярость-яростный грусть-.грустный несчастье-несчастный ненастье - ненастный. капуста-.капустный уста-устный честь-честный лесть-лестный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Горы сарыарки остатки древних высоких гор состоят 1 из гранита 2 из базальта 3 спис??а 4 из известняка
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова бремени(рождается облегчение от снежного бремени)
Ответить
Физика
Решите пожалуйста задачу по физике
Ответить
Русский язык
Срочноооо помогите поставлю самый высокий балл))) Не менее 15 словосочетаний напишите плизз
Ответить
Русский язык
Скажите пожалуйста антонимы к слову собака
Ответить