От данных имен существительных образуйте однокоренные имена прилагательные с не??роизнлсимой или парной по глухости-звонкости согласной в корне слова. город-... дети-... ярость-... грусть-... несчастье-... нечастье-... капуста...
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От данных имен существительных образуйте однокоренные имена прилагательные с не??роизнлсимой или парной по глухости-звонкости согласной в корне слова. город-... дети-... ярость-... грусть-... несчастье-... нечастье-... капуста-... уста-... честь-... лесть-... ------- Помогите ;с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город-.городской дети-.детский ярость-яростный грусть-.грустный несчастье-несчастный ненастье - ненастный. капуста-.капустный уста-устный честь-честный лесть-лестный
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