От данных имен существительных образуйте однокоренные имена прилагательные с не??роизнлсимой или парной по глухости-звонкости согласной в корне слова. город-... дети-... ярость-... грусть-... несчастье-... нечастье-... капуста...

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От данных имен существительных образуйте однокоренные имена прилагательные с не??роизнлсимой или парной по глухости-звонкости согласной в корне слова. город-... дети-... ярость-... грусть-... несчастье-... нечастье-... капуста-... уста-... честь-... лесть-... ------- Помогите ;с

Автор: Гость