От данных слов образуйте однокоренные слова прилагательные при помощи суффикса 1)-ин-: гусь,гость,лошадь ,муравей ,тополь,орёл,журавль,куры. 2)-ан-;или ян: кожа,трава,песок,серебро,соль,лёд,земля,рожь. 3)-н-;луна,телефон,ба...

Русский язык
От данных слов образуйте однокоренные слова прилагательные при помощи суффикса 1)-ин-: гусь,гость,лошадь ,муравей ,тополь,орёл,журавль,куры. 2)-ан-;или ян: кожа,трава,песок,серебро,соль,лёд,земля,рожь. 3)-н-;луна,телефон,баллон,дыня,длина,глубина,песня,струна,мгновение 4)-н-;время,пламя,знамя,племя,семя,стремя,имя,темя,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Суп гусинный . ты гостинный . ... лошадинный муравьинный тополинный журанлинный куринный орлинный
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