От деревни до города 24 км.дорога лесом составляет 5\12 пути.а остальная часть проходит полем. сколько км дороги проходит полем?

Математика
От деревни до города 24 км.дорога лесом составляет 5\12 пути.а остальная часть проходит полем. сколько км дороги проходит полем?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24:12*5=10 км- дорога лесом 24-10=14 км-дорога полем ответ: 14 км
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