У сосны и ёлки листики иголки. А на каких листочках растут слова и строчки
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У сосны и ёлки листики иголки. А на каких листочках растут слова и строчки
Ответ(ы):
Гость:
На книжных листочках
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