Сколько будет 5 в кубе

Математика
Сколько будет 5 в кубе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
это значит 5 множить 3 раза 5*5*5=125
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