Пять вопросительных предложений о школе.

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Пять вопросительных предложений о школе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чему я могу научиться в школе? Сколько учителей в нашей школе? Наша школа прошла аккредитацию? "Рома, ты не забыл, что тебе завтра в школу?" — спросила мама. Пятиклассники весело бежали в сторону школы.
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