Пять вопросительных предложений о школе.

Гость: Гость:

Чему я могу научиться в школе? Сколько учителей в нашей школе? Наша школа прошла аккредитацию? "Рома, ты не забыл, что тебе завтра в школу?" — спросила мама. Пятиклассники весело бежали в сторону школы.