5задание помогите сделать.и перевести.заранее спасибо)))

Английский язык
5задание помогите сделать.и перевести.заранее спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ready - готовность(прим. Ты готов в путь?);Eat-кушать;hungry-голодный;Always-всегда;Give-дать Кстати в пятом тренировка дикций;)
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