В гостинице 4 этажа на каждом этаже 8 одновременых номеров и 32 двухместные сколько человек могут проживать в гостинице одновременно

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В гостинице 4 этажа на каждом этаже 8 одновременых номеров и 32 двухместные сколько человек могут проживать в гостинице одновременно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4 * 8 = 32 чел. - могут проживать в одноместных номерах2) 32 * 4 = 128 - всего двухместных номеров3) 128 * 2 = 256 чел. - могут проживать в двухестных номерах4) 256 + 32 = 288 чел. -  могут проживать в гостинице одновременноОтвет: одновременно в гостинице могут проживать 288 человек.

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