В гостинице 4 этажа на каждом этаже 8 одновременых номеров и 32 двухместные сколько человек могут проживать в гостинице одновременно

Гость: Гость:

1) 4 * 8 = 32 чел. - могут проживать в одноместных номерах2) 32 * 4 = 128 - всего двухместных номеров3) 128 * 2 = 256 чел. - могут проживать в двухестных номерах4) 256 + 32 = 288 чел. - могут проживать в гостинице одновременноОтвет: одновременно в гостинице могут проживать 288 человек.