Помогите Какую массу имеет форель, если ее масса равна сумме 750г и массы 3/4 той же ??орели? Спасибо

Математика

Помогите Какую массу имеет форель, если ее масса равна сумме 750г и массы 3/4 той же ??орели? Спасибо

Автор: Гость