Помогите Какую массу имеет форель, если ее масса равна сумме 750г и массы 3/4 той же ??орели? Спасибо
Математика
Помогите Какую массу имеет форель, если ее масса равна сумме 750г и массы 3/4 той же ??орели? Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
44 - 34 = 14 14 = 750 г Вся форель = 740 х 4 = 3000 г
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