От дома до остановки 6 км. пешеход пошёл четверть пути за 20 минут. С какой скоростью он шёл?
Математика
От дома до остановки 6 км. пешеход пошёл четверть пути за 20 минут. С какой скоростью он шёл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:4=1,5 КМ за 20 мин; 1,5×3=4,5 Ответ: Мальчик шёл со скоростью 4,5км/ч
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