От дома до остановки 6 км. пешеход пошёл четверть пути за 20 минут. С какой скоростью он шёл?

Математика
От дома до остановки 6 км. пешеход пошёл четверть пути за 20 минут. С какой скоростью он шёл?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:4=1,5 КМ за 20 мин; 1,5×3=4,5 Ответ: Мальчик шёл со скоростью 4,5км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях х значение выражения 7х-2 меньше значения выражения 8х+13
Ответить
Обществознание
Чем отличается среднее образование от профессионального
Ответить
Русский язык
Ребят, напишите эссе на тему "для чего теоретическая механика курсанту". Буду очен?? рад почитать ваши варианты
Ответить
Геометрия
Сумма 2 углов образовавшихся при пересечении двух прямых равна 78 градусов найдите величины остальных неразвернутых углов?срочно помогите до завтра
Ответить
Геометрия
Два ромба имеют равные острые углы. докажите, что эти ромба подобны
Ответить