От дома до остановки 6 км. пешеход пошёл четверть пути за 20 минут. С какой скоростью он шёл?

Математика

От дома до остановки 6 км. пешеход пошёл четверть пути за 20 минут. С какой скоростью он шёл?

Автор: Гость