От двух пристаней, расстояние междукоторыми 350 км, в 11 ч отправились навстречу дру?? другу два теплохода. средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38 км/ч. в какое время теплоходы встретятся? помогите пожалуй...

Математика

От двух пристаней, расстояние междукоторыми 350 км, в 11 ч отправились навстречу дру?? другу два теплохода. средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38 км/ч. в какое время теплоходы встретятся? помогите пожалуйста. мне нужно срочно.lt;br /gt;lt;br /gt;

Автор: Гость