От двух пристаней, расстояние междукоторыми 350 км, в 11 ч отправились навстречу дру?? другу два теплохода. средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38 км/ч. в какое время теплоходы встретятся? помогите пожалуй...
Математика
От двух пристаней, расстояние междукоторыми 350 км, в 11 ч отправились навстречу дру?? другу два теплохода. средняя скорость первого-32км/ч, средняя скорость второго-38 км/ч. в какое время теплоходы встретятся? помогите пожалуйста. мне нужно срочно.lt;br /gt;lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32+38=70(км)-скорость двух теплоходов 2)350:70=5(км) ответ:через 5ч они встретятся
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