Закончить запись: 2/3 года=___мес. 3/4 часа =____мин. 1/3 сут. =___ч 1/7 нед. =____дней 2/5 века=____лет 2/3 мин=___сек
Математика
Закончить запись: 2/3 года=___мес. 3/4 часа =____мин. 1/3 сут. =___ч 1/7 нед. =____дней 2/5 века=____лет 2/3 мин=___сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 мес 45 мин 8 ч 1 дней 40 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите что если ( xn)- геометрическая прогрессия, то х1 * х15 = х10 * х6 Пожалуйста с объяснениями, буду очень благодарна.
Математика
Математика
Масса 2 яблок такая же как и 3 персиков, а масса персика такая же, как и масса 2 абрик??с. На одной чаше весов - 2 яблока. Сколько абрикос нужно по...
Математика