Закончить запись: 2/3 года=___мес. 3/4 часа =____мин. 1/3 сут. =___ч 1/7 нед. =____дней 2/5 века=____лет 2/3 мин=___сек

Математика
Закончить запись: 2/3 года=___мес. 3/4 часа =____мин. 1/3 сут. =___ч 1/7 нед. =____дней 2/5 века=____лет 2/3 мин=___сек
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