От двух станций расстояние между которыми 34км одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда .один поезд шёл со скоростью 82 км-ч,а другой со скоростью на 8 км-ч больше.какое расстояние будет между поездами чере...
Математика
От двух станций расстояние между которыми 34км одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда .один поезд шёл со скоростью 82 км-ч,а другой со скоростью на 8 км-ч больше.какое расстояние будет между поездами через три часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 82×3=246км прршел1 поезд за3 ч. 2) 82+8=90 скооость 2поезда 3)90×3=270 проедет 2 поезд за 3 часа 4) 270+246+34=550 км будет расстояние между поездами через 3часа
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