От двух станций расстояние между которыми 34км одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда .один поезд шёл со скоростью 82 км-ч,а другой со скоростью на 8 км-ч больше.какое расстояние будет между поездами чере...

Математика

От двух станций расстояние между которыми 34км одновременно в противоположных направлениях отошли два поезда .один поезд шёл со скоростью 82 км-ч,а другой со скоростью на 8 км-ч больше.какое расстояние будет между поездами через три часа?

Автор: Гость