От какой части речи образуется причастие.
Русский язык
От какой части речи образуется причастие.
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Причастие образуется от глагола.
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