Помогите пожалуйста нужно отгадать какое слово нужно вставить! (обведенные в кружочек буквы это подсказка на какую букву начинает слово)

Английский язык

Помогите пожалуйста нужно отгадать какое слово нужно вставить! (обведенные в кружочек буквы это подсказка на какую букву начинает слово)

Автор: Гость