Помогите пожалуйста нужно отгадать какое слово нужно вставить! (обведенные в кружочек буквы это подсказка на какую букву начинает слово)

Английский язык
Помогите пожалуйста нужно отгадать какое слово нужно вставить! (обведенные в кружочек буквы это подсказка на какую букву начинает слово)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2) 3)excited 4)worried 5)tired
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