От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика

От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Автор: Гость