От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Математика
От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33 - 21 = 12 км/ч скорость отдаления 12 * 3 = 36 км будет через 3 часа
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