Уравнения : a)16x=10x+60,6 b)13x-45=8x-15 в)2(3x+4)-10x=-2(4-2x)
Математика
Уравнения : a)16x=10x+60,6 b)13x-45=8x-15 в)2(3x+4)-10x=-2(4-2x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 16x = 10x+60,6 16x-10x = 60,6 6x = 60,6 x = 10,1 б) 13x-45 = 8x-15 13x-8x = -15 + 45 5x = 30 x = 6 в) 2(3x+4) - 10x = -2(4-2x) 6x + 8 - 10x + 8 - 4x = 0 -8x + 16 = 0 -8x = -16 x = 2
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