Уравнения : a)16x=10x+60,6 b)13x-45=8x-15 в)2(3x+4)-10x=-2(4-2x)

Математика
Уравнения : a)16x=10x+60,6 b)13x-45=8x-15 в)2(3x+4)-10x=-2(4-2x)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 16x = 10x+60,6      16x-10x = 60,6       6x = 60,6        x = 10,1 б) 13x-45 = 8x-15      13x-8x = -15 + 45       5x = 30        x = 6 в) 2(3x+4) - 10x = -2(4-2x)      6x + 8 - 10x + 8 - 4x = 0      -8x + 16 = 0      -8x = -16       x = 2            
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый час автобус проехал 40% всего пути , во второй час 1\4 пути, а в третий отстал??ные 70 км . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа...
Ответить
Математика
Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов сколько требуется ткани на 60костюмо
Ответить
Математика
Реши задачу вычисли и запиши ответ задачи с помощью неравенства мальчику дали 75руб 50 коп чтобы он купил мороженое по цене 12 руб 50 коп сколько п...
Ответить
Математика
(5+3a)*(5-3a)преобразуйте в многочлен
Ответить
Русский язык
Изложение по плану 1. Что сделал сказочник Андерсен на лесной поляне? 2. Кого привёл Андерсен на поляну утром?3.Как девочка отнеслась к ахотнику?4....
Ответить