От пристани в город отправилась лодка со скорость 12 км час,а через полчаса после н??е в том же направлении вышел пароход со скоростью 20 км час.Каково расстояние от пристани до города ,если пароход пришел туда на 1,5 часа ран...
Алгебра
От пристани в город отправилась лодка со скорость 12 км час,а через полчаса после н??е в том же направлении вышел пароход со скоростью 20 км час.Каково расстояние от пристани до города ,если пароход пришел туда на 1,5 часа раньше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - время движения лодки от пристани в город, тогда х-1,5-0,5=х-2 - время движения парохода (так как он на 0,5 часа позже вышел и на 1,5 часа раньше пришел)Выразим расстояние и приравняем:12х=20*(х-2)12х=20х-408х=40х=5 часов - двигалась лодка5*12=60км-расстояние от пристани до городаОтвет: 60км
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