От пристани в город отправилась лодка со скорость 12 км час,а через полчаса после н??е в том же направлении вышел пароход со скоростью 20 км час.Каково расстояние от пристани до города ,если пароход пришел туда на 1,5 часа ран...

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От пристани в город отправилась лодка со скорость 12 км час,а через полчаса после н??е в том же направлении вышел пароход со скоростью 20 км час.Каково расстояние от пристани до города ,если пароход пришел туда на 1,5 часа раньше.

Автор: Гость