Больная 46 лет жалуется на резкую одышку, кашель с отделе- нием незначительного количества слизистой, вязкой мокроты, рез- кую общую слабость. Страдает приступами удушья в течение 4 лет. Лечилась по поводу приступов в стацио...
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Больная 46 лет жалуется на резкую одышку, кашель с отделе- нием незначительного количества слизистой, вязкой мокроты, рез- кую общую слабость. Страдает приступами удушья в течение 4 лет. Лечилась по поводу приступов в стационаре: терапия кортикостеро- идными препаратами. Приступы обычно купировались ингаляциями беротека, таблетками теофедрина. Несколько дней назад заболела острым респираторным заболеванием. Применяла домашние сред- ства. На этом фоне приступы стали повторяться по 5—6 раз в сутки. В течение последних суток одышка не прекращается. Ингаляция беротека уменьшает одышку на короткое время. Больная не может лежать из-за одышки. Кожа бледная, неболь- шой цийюз. Грудная клетка эмфизематозна. Выдох удлинен, слыш- ны свистящие хрипы на расстоянии. Число дыханий 28 в минуту, пульс 120 в минуту, ритмичный, АД 160/90 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены. 1. Ваше мнение о заболевании? 2. Обосновать особенности ухода за данной больной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это астма,исходя из назначаемого лечения. 2. Больному необходимо соблюдать правильную технику дыхания-в спокойном состоянии и при отсутствии физической нагрузки вдыхать и выдыхать воздух; делать небольшие паузы между выдохом и последующим вдохом; дышать полной грудью. Необходимо создать больной условия,которые предотвращают приступы астмы. Для этого необходимо с помощью врачей выявить какие именно факторы провоцируют их развитие.
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