Найти угол ABD если угол СBD равен 55 градусов 30 минут
Геометрия
Найти угол ABD если угол СBD равен 55 градусов 30 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ABC равен 180 градусов . АВD=ABC - CBD=125°
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