Помогите составить 20 вопросов о биографии баха
Музыка
Помогите составить 20 вопросов о биографии баха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком году родился? в каком скончался? где жил? где обучался? при каких условиях? кто были его родители? кто они были по специальности? чем увлекался? и тд Просто найди интересные факты в интернете и задай к ним вопросы
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