От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км в час, а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км в час. На какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов

Математика

От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км в час, а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км в час. На какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов

Автор: Гость