От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км в час, а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км в час. На какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов

Математика
От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км в час, а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км в час. На какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=S:V 84 км:12 км/час=7 час (ехал из лагеря в город) 84 км:14 км/час=6 час (из города в лагерь) 7 час-6 час=1 час Ответ: путь из лагеря в город занял на 1 час больше, чем путь из города в лагерь
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