У школі 1200 учнів. Дівчатка становлять 45% від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчают??ся у школі
Математика
У школі 1200 учнів. Дівчатка становлять 45% від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчают??ся у школі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*0,45=540- дівчаток навчається у школі 1200-540=660-хлопчиків навчається у школі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найдите отношение двух чисел, если квадрат суммы этих чисел в 3 раза больше неполн??го квадрата разности этих чисел
Химия
Закончите схемы реакций , уравняйте,распишите в полном и сокращённом ионном виде:??ульфат хрома(3) + хлорид бария — нитрат серебра + хлорид магния—...