У школі 1200 учнів. Дівчатка становлять 45% від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчают??ся у школі

Математика
У школі 1200 учнів. Дівчатка становлять 45% від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчают??ся у школі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*0,45=540- дівчаток навчається у школі 1200-540=660-хлопчиків навчається у школі
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