У школі 1200 учнів. Дівчатка становлять 45% від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчают??ся у школі

Математика

У школі 1200 учнів. Дівчатка становлять 45% від усіх учнів. Скільки хлопчиків навчают??ся у школі

Автор: Гость