Вычислите корень 16 В общем 1-вы вариант задания !!!!

Алгебра
Вычислите корень 16 В общем 1-вы вариант задания !!!!
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Гость:
Ответ 4.........не за что
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