Закончите схемы реакций , уравняйте,распишите в полном и сокращённом ионном виде:??ульфат хрома(3) + хлорид бария — нитрат серебра + хлорид магния—гидроксид алюминия + серная кислота
Химия
Закончите схемы реакций , уравняйте,распишите в полном и сокращённом ионном виде:??ульфат хрома(3) + хлорид бария — нитрат серебра + хлорид магния—гидроксид алюминия + серная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сr2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4 + 2CrCl32Cr(+3) + 3SO4(-2) + 3Ba(+2) + 6Cl(-) = 3BaSO4 + 2Cr(+3) + 6Cl(-)3Ba(+2) + 3SO4(-2) = 3BaSO42AgNO3 + MgCl2 = Mg(NO3)2 + 2AgCl2Ag(+) + 2NO3(-) + Mg(+2) + 2Cl(-) = Mg(+2) + 2NO3(-) + 2AgCl2Ag(+) + 2Cl(-) = 2AgCl2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O2Al(OH)3 + 6H(+) + 3SO4(-2) = 2Al(+3) + 3SO4(-2) + 6H2O2Al(OH)3 + 6H(+) = 2Al(+3) + 6H2O
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