Виды масштаба? помогите пожалуйста!!!
География
Виды масштаба? помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой колонке будет - численный масштаб. Во второй - именованный. В третьей - линейный.
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