Найдите отношение двух чисел, если квадрат суммы этих чисел в 3 раза больше неполн??го квадрата разности этих чисел

Математика

Найдите отношение двух чисел, если квадрат суммы этих чисел в 3 раза больше неполн??го квадрата разности этих чисел

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