Найдите отношение двух чисел, если квадрат суммы этих чисел в 3 раза больше неполн??го квадрата разности этих чисел

Математика
Найдите отношение двух чисел, если квадрат суммы этих чисел в 3 раза больше неполн??го квадрата разности этих чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста дайте лучший ответ 2(x^2+y^2) / х^2-xy+y^2= 2(x^2+y^2) / (x-y)^2 = =   2(x+y)(x-y) / (x-y)^2= 2(x+y) / (x-y) = - 2(x-y) / x-y= -2 

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