Отец купил 15кг картофеля в 5 одинаковых сетках и 4 кг моркови. Сын помог ему нести о??ну сетку картофеля и морковь. Сколько килограммов овощей нёс сын? Помогите пожалуйста записать правильно условие задачи.
Математика
Отец купил 15кг картофеля в 5 одинаковых сетках и 4 кг моркови. Сын помог ему нести о??ну сетку картофеля и морковь. Сколько килограммов овощей нёс сын? Помогите пожалуйста записать правильно условие задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:5=3 кг картофеля в одной сетке 3+4=7 кг нес сын
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