Отец купил 15кг картофеля в 5 одинаковых сетках и 4 кг моркови. Сын помог ему нести о??ну сетку картофеля и морковь. Сколько килограммов овощей нёс сын? Помогите пожалуйста записать правильно условие задачи.

Математика

Отец купил 15кг картофеля в 5 одинаковых сетках и 4 кг моркови. Сын помог ему нести о??ну сетку картофеля и морковь. Сколько килограммов овощей нёс сын? Помогите пожалуйста записать правильно условие задачи.

Автор: Гость