Отгадай загадку : меня часто обижают кору тонкую сдирают пчёлка самый вкусный мёд с моего цветка берёт

Окружающий мир

Отгадай загадку : меня часто обижают кору тонкую сдирают пчёлка самый вкусный мёд с моего цветка берёт

Автор: Гость