Отгадай загадку : меня часто обижают кору тонкую сдирают пчёлка самый вкусный мёд с моего цветка берёт
Окружающий мир
Отгадай загадку : меня часто обижают кору тонкую сдирают пчёлка самый вкусный мёд с моего цветка берёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на загадку:Липа)))
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