Отгадайте ребус пожалуйста
Русский язык
Отгадайте ребус пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
С) Бережонного Бог бережёт. 1. Берет"-бере...
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