Отгадайте загадку. Бегут по дорожке доски да ножки.

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Отгадайте загадку. Бегут по дорожке доски да ножки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: лыжи. Удачи :з
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