Отгадайте загадку Выдали вы его не раз-он скачет в двух шагах от нас
Литература
Отгадайте загадку Выдали вы его не раз-он скачет в двух шагах от нас
Ответ(ы):
Гость:
Отгатка это Воробей)
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