За 8 часов по течению моторная лодка проходит расстояние в 2 раза большее чем за 5 ч??сов против течения.Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч

Алгебра

За 8 часов по течению моторная лодка проходит расстояние в 2 раза большее чем за 5 ч??сов против течения.Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч

Автор: Гость