За 8 часов по течению моторная лодка проходит расстояние в 2 раза большее чем за 5 ч??сов против течения.Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч
Алгебра
За 8 часов по течению моторная лодка проходит расстояние в 2 раза большее чем за 5 ч??сов против течения.Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч
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