Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей .сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?
Математика
Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей .сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 45 руб.- 3 открытки За 35 руб.- 2 открытки За 14 руб.- ни одной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей .сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?
География
Математика
Закончи решение задачи. В актовом зале нужно разместить 3 класса по 27 учащихся в ??аждом,4 класса по 26 учащихся в каждом и 5 классов по 28 уча...
Математика
Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей .сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?