Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей .сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?

Математика

Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей .сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?

Автор: Гость