Срочно! Что бы вы изменили в политике Петра 1?
История
Срочно! Что бы вы изменили в политике Петра 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно в принцепе менять нечего . Отмена крепостного права и срока службы в армии 25лет
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