Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби числитель 1 знаменатель корень из 6+корень из 2
Алгебра
Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби числитель 1 знаменатель корень из 6+корень из 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаем и числитель и знаменатель на (√6-√2) Получаем (√6-√2)/(√6-√2)*(√6+√2)=(√6-√2)/4
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