Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби числитель 1 знаменатель корень из 6+корень из 2

Алгебра

Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби числитель 1 знаменатель корень из 6+корень из 2

Автор: Гость